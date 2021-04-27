İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Nişanlısı Gamze Atakan...

İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları şok etkisi yaratıyor. Hal böyle olunca İsmail Balaban'ın kız arkadaşı araştırılmaya başlandı. İşte, İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Sevgilisi, eşi...

GAMZE ATAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.