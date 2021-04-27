İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Nişanlısı Gamze Atakan...
İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'in başarılı yarışmacısı olan İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları şok etkisi yaratıyor. Hal böyle olunca İsmail Balaban'ın kız arkadaşı araştırılmaya başlandı. İşte, İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Sevgilisi, eşi...
İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları şok etkisi yaratıyor. Hal böyle olunca İsmail Balaban'ın kız arkadaşı araştırılmaya başlandı. İşte, İsmail Balaban'ın sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? İsmail Balaban evli mi? Sevgilisi, eşi...
GAMZE ATAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.
İSMAİL BALABAN KİMDİR?
İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.
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