Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.