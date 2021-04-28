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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında, 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Perşembe gecelerine aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikâyesini getiren dizi, bu hafta yarım kalan sevinçler, ölümle kalım arasındaki ince çizgide bir savaş var!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:14
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