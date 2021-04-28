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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında, 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Perşembe gecelerine aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikâyesini getiren dizi, bu hafta yarım kalan sevinçler, ölümle kalım arasındaki ince çizgide bir savaş var!

Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:14
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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı yıkan kayıp! Sevda ve Ümit ne yapacak?

ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!