Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral tatili

TRENDE UYACAKLAR

Kaan Yıldırım, kişiye özel alışveriş imkanı sunan bir Instagram hesabı aracılığıyla Türkiye'ye getirttiği yaklaşık 281 bin TL'lik sarı renkli çanta sayesinde Hadise'yi çok mutlu etti. Bununla da kalmayan Yıldırım, sevgilisi için bir de Maldivler tatili ayarladı. İkili, önümüzdeki günlerde birçok ünlü ismin de tatil için bulunduğu egzotik adaya giderek sıkıntılı süreci bir nebze de olsun unutmuş olacak…