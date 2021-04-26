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Kanye West'in ayakkabılarına dudak uçuklatan rakam

’li ünlü şarkıcı ’in töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu. Spor ayakkabıları "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Kanye West'in ayakkabılarına dudak uçuklatan rakam

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West'in " 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.

Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.

merkezli Christie's Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020'de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu 'un " 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.

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