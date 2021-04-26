Kanye West'in ayakkabılarına dudak uçuklatan rakam
ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu. Spor ayakkabıları "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.
Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West'in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.
Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.
New York merkezli Christie's Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020'de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon'un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.
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