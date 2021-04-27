Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'dan yeni haber! Sağlık durumu nasıl?
Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu yapan Hakan Altun, geçtiğimiz hafta çekimler öncesi fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Altun’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının doktoru şu bilgileri verdi: “Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir.”
Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun'un arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi.
TABURCU OLABİLİR
Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir." açıklamasını yaptı.
2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU
Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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