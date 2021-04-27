27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'dan yeni haber! Sağlık durumu nasıl?

Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'dan yeni haber! Sağlık durumu nasıl?

Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu yapan , geçtiğimiz hafta çekimler öncesi fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Altun’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının doktoru şu bilgileri verdi: “Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir.”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
Yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'dan yeni haber! Sağlık durumu nasıl?

Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan 'un arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi.

TABURCU OLABİLİR

Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir." açıklamasını yaptı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA