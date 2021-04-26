Mustafa Uslu’dan eski eşine nafaka davası

Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi mimar Öznur Dursun'a dava açarak, iki çocuğuna ödediği nafakada indirim talep etti.

5 BİN LİRAYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu'nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.