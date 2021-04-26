26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Mustafa Uslu’dan eski eşine nafaka davası

Mustafa Uslu’dan eski eşine nafaka davası

Yapımcı , eski eşi ’a ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. 5 yıl önce boşanan ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Uslu, pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu ve 21 bin liralık nafakanın düşürülmesini talep etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Mustafa Uslu’dan eski eşine nafaka davası

Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi mimar Öznur Dursun'a dava açarak, iki çocuğuna ödediği nafakada indirim talep etti.

5 BİN LİRAYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu'nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.

Sevgilisinden Şeyma Subaşı’na Miami’de milyonluk ev SEVGİLİSİNDEN ŞEYMA SUBAŞI'NA MİAMİ'DE MİLYONLUK EV
Ebru Şahin’den duygusal veda EBRU ŞAHİN'DEN DUYGUSAL VEDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA