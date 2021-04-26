Mustafa Uslu’dan eski eşine nafaka davası
Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi Öznur Dursun’a ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. 5 yıl önce boşanan ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Uslu, pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu ve 21 bin liralık nafakanın düşürülmesini talep etti.
Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi mimar Öznur Dursun'a dava açarak, iki çocuğuna ödediği nafakada indirim talep etti.
5 BİN LİRAYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ
Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu'nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.