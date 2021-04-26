Hercai’nin güzel oyuncusu Ebru Şahin’den duygusal veda
3 sezondur Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai, dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizideki Reyyan rolüyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin’den diziye duygusal bir veda geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştı." ifadelerini kullandı. İşte Ebru Şahin'in o duygusal paylaşımı...
ATV'nin fenomen dizilerinden 'Hercai', dün akşam yayınlanan 69. bölümüyle final yaptı. 3 yıldır Reyyan rolüne hayat veren Ebru Şahin, biten dizisiyle ilgili oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Şahin şu ifadeleri kullandı:
"İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştı."
"Gördük ki "yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür" diyen oyuncu, "Reyyan'ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat" notunu düştü. Sözlerine devam eden Şahin, "Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi..." ifadelerini kullandı.
"Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup; seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum" diyen oyuncu, "İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum" açıklamasını yaptı. Teşekkür de eden Şahin, "Ve size; başından beri bize dayanak olmuş tüm destekçilerimize ve canım ekibime hayat boyu güzellikler, sevgi bulacağınız yollar diliyorum. Beni duyan ve anlayan herkese teşekkürler…Ovalarda at koşturan özgür kızınız"
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