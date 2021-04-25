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Seda Sayan Ajda Pekkan'ın rekoruna göz dikti

Seda , 'ın estetik rekoruna göz dikti… Son olarak dudaklarını kaldırtan Kadırgalı, bugüne kadar diz kapağından yanaklarına kadar bıçak değmemiş yer bırakmadı. ile Kadırgalı rekabeti de 'estetik yarış' yorumu yaptırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Seda Sayan Ajda Pekkan'ın rekoruna göz dikti

Türkiye'de 'estetik' denilince akla ilk gelen isim olan Ajda Pekkan, 'ülkenin en çok operasyon geçireni' tahtından olmak üzere… İrili ufaklı geçirdiği estetik operasyonların sayısı 20'yi geçen ; burnundan, göğüslerinden ve diz kapaklarından estetik olup defalarca da yüzünü gerdirdi. Seda Sayan, teknolojinin nimetlerinden faydalanıp 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'ın estetik rekorunu kırmak için kolları sıvadı. Süperstar'ın aksine bugüne kadar geçirdiği hiçbir operasyonu saklamayan Kadırgalı, diz kapaklarından göğüslerine kadar birçok yerinden ameliyat oldu.

SOSYAL MEDYA SALLANDI
Yağ aldırma operasyonları da geçiren Seda Sayan, en son çıkan yöntemleri de 'de ilk deneyen isimler arasındaki yerini hep korudu. Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, o dönem çok konuşulmuştu. Kadırgalı'nın önceki gün ekrana yansıyan son görüntüsü de sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. 'ın yüz ifadesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmazken dudaklarının üst kısmındaki izler, merak konusu oldu.

TEK İKİSİ DEĞİL…
58 yaşındaki yıldız, "Dudak lip lifti yaptırdım. Her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" açıklamasında bulundu. Bu arada estetik operasyonları için büyük servetler harcayıp bambaşka bir görüntüye kavuşan tek isimler de Ajda Pekkan ile Seda Sayan değil… , , , , ve gibi isimler de defalarca bıçak altına yatarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.

TEPEDEN TIRNAĞA OPERASYON
Ünlü sanatçı, en son olarak da dudaklarını kaldırmak için operasyon geçirdi. Sayan'ın yeni görüntüsü büyük ses getirdi.

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