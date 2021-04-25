Seda Sayan Ajda Pekkan'ın rekoruna göz dikti

TEK İKİSİ DEĞİL…

58 yaşındaki yıldız, "Dudak lip lifti yaptırdım. Her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" açıklamasında bulundu. Bu arada estetik operasyonları için büyük servetler harcayıp bambaşka bir görüntüye kavuşan tek isimler de Ajda Pekkan ile Seda Sayan değil… Deniz Akkaya, Hande Ataizi, Petek Dinçöz, Ebru Yaşar, Günel Zeynalova ve Ceylan gibi isimler de defalarca bıçak altına yatarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.