Serenay Sarıkaya tarih oldu! Kerem Bürsin her şeyi sildi
Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından hayatına kimseyi almayan Kerem Bürsin, Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Bürsin'in Instagram hesabında halen eski aşkını etiketlediği fotoğrafların olduğunu fark eden güzel oyuncu, kıskançlık krizine girdi. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden 2016’dan kalma karelerden Serenay’ı sildi!
Kendisi gibi oyuncu Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisini 2019'da noktalayan Kerem Bürsin, uzun süre özel hayatında sessiz kaldı. Bürsin, suskunluğunu Hande Erçel ile bozdu.
Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, bu sayede magazin gündeminden de düşmedi. Ancak sonunda pes edip gazetecilerin ısrarla yazdıkları aşkı kabul eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte Maldivler tatiline çıktı.
RAHATSIZ OLDU
Önceki gün Instagram'da karşılıklı flört mesajları yazan ikiliden Kerem Bürsin'in bir aşk hamlesi daha gözden kaçmadı. Eski aşkını 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı. Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden fotoğraftaki etiketi kaldırıp eski aşkını tarihe gömdü.
İLAN-I AŞK ETTİLER
Gözde ikili, Instagram'daki bu mesajlaşmaları ile aşklarını herkese ilan etti.
Hande ve Kerem'e tatillerinde, güzel oyuncunun kardeşi, eniştesi ve minik yeğeni de eşlik ediyor.
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Kerem, neredeyse beş sene sonra Serenay'ın etiketini bu kareden kaldırdı.
5 yıl sonra etiletini kaldırdı!
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