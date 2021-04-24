Serenay Sarıkaya tarih oldu! Kerem Bürsin her şeyi sildi





RAHATSIZ OLDU

Önceki gün Instagram'da karşılıklı flört mesajları yazan ikiliden Kerem Bürsin'in bir aşk hamlesi daha gözden kaçmadı. Eski aşkını 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı. Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti. Kerem Bürsin de hiç düşünmeden fotoğraftaki etiketi kaldırıp eski aşkını tarihe gömdü.