Kudret Akça'dan eşi Rıza Akça'ya 50 milyon TL’lik boşanma davası









UYGUN MU BU KIZ?

Kudret Akça, ayrıca eşi Rıza Akça'nın mesajlarını da dava dosyasına ekletti. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığı, ayrıca Akça'ya "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen gelicez" şeklinde mesajları da gönderdiği belirtildi.