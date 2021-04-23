TikToker Yeşim Sevinç (yesimresmi1) : Bana engelli ve çarpılmış diyorlar!

İLK BAŞLARDA AĞLIYORDUM!

Bu işin nasıl bir psikolojisi var? Sıfırdan başladın ve buralara kadar geldin, bu durum senin üzerinde ister istemez bir baskı oluşturmuştur diye düşünüyorum. Ciddi inişler ve çıkışlar yaşadın mı bu süreçte?

İlk başlarda bayağı bir kötü oluyordum ve çok üzülüyordum hatta bazen ağlıyordum. Ama hiçbir şekilde yansıtmamaya çalışıyordum, sanki üzülmüyormuşum gibi yapıyordum.

Seni en çok ne ağlattı?

Yaptıkları linçler ve yorumlar. Onun haricinde bir şey yok, şu an gayet mutluyum halimden.

TikTok hikayen nasıl başladı? Ondan da bahseder misin biraz bize?

Instagram'da hep TikTok paylaşımlarını görüyordum ve izliyordum. Sonrasında merak edip bir gireyim bakayım dedim ve uygulamayı yükledim. Cringe videolar attım birkaç tane bunun farkındayım. Bu şekilde yavaş yavaş başladım TikTok kullanmaya. Sonrasında acaba mimik yapsam tutar mı diyerek onu denemeye başladım ve gayet iyi tuttu, bayağı bir yükselişe geçtim bu sayede.