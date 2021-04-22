Yoğun bakımda olan Hakan Altun'dan sevindiren haber
Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri sırasında fenalaşan Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılan sanatçıdan güzel haber geldi. İşte Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler...
Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"
Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.
"EN GEÇ PAZARTESİ GÜNÜ TABURCU OLACAK"
Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum" sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu.