Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahovic'ten geri adım

"Göcek'te hiç denk gelemiyoruz. Yan yana gelsek de önemli değil. Sonuçta çocuklarımın babası ve istesem de istemesem de hayat boyunca benimle. Çok iyi bir baba ilgili, iyidir."

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