23 Nisan 2021, Cuma
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Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahovic'ten geri adım

, eski eşi 'a nafaka davası açmış ve ilgilsiz baba olmakla suçlamıştı. Sandal'ın velayet davası açma fikri üzerine geri adım attı. Jahovic, ‘Mustafa çok iyi bir baba’ dedi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahovic'ten geri adım

Boşanmalarının ardından dost kalan ve sık sık çocukları için bir araya gelen Emina Javovic ve , nafaka davasında karşı karşıya gelmişti. Jahovic, Sandal'ın nafaka ödemeği gerekçesiyle eski eşine icra davası açmıştı.

Sandal'ın çocuklarının masraflarıyla ilgilenmediğini hatta onları Covid- 19 oldukları dönemde bile aramamakla suçlayan Sırp şarkıcı, önceki gün geri adım attı.

Boğaz'da gazetecilerle sohbet eden Emina Jahovic, yazı Mustafa Sandal gibi 'te geçireceğini söyleyip ekledi:

"Göcek'te hiç denk gelemiyoruz. Yan yana gelsek de önemli değil. Sonuçta çocuklarımın babası ve istesem de istemesem de hayat boyunca benimle. Çok iyi bir baba ilgili, iyidir."

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