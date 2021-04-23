Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahovic'ten geri adım
Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'a nafaka davası açmış ve ilgilsiz baba olmakla suçlamıştı. Sandal'ın velayet davası açma fikri üzerine geri adım attı. Jahovic, ‘Mustafa çok iyi bir baba’ dedi.
Boşanmalarının ardından dost kalan ve sık sık çocukları için bir araya gelen Emina Javovic ve Mustafa Sandal, nafaka davasında karşı karşıya gelmişti. Jahovic, Sandal'ın nafaka ödemeği gerekçesiyle eski eşine icra davası açmıştı.
Sandal'ın çocuklarının masraflarıyla ilgilenmediğini hatta onları Covid- 19 oldukları dönemde bile aramamakla suçlayan Sırp şarkıcı, önceki gün geri adım attı.
Boğaz'da gazetecilerle sohbet eden Emina Jahovic, yazı Mustafa Sandal gibi Göcek'te geçireceğini söyleyip ekledi:
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