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Nagihan Karadere'nin acı kaybı

Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet , yaşadığı kayıpla sarsıldı. Karadere'nin kalp krizi geçiren ablası , 50 yaşında hayata veda etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Nagihan Karadere'nin acı kaybı

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet 'nin ablası (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

NAGİHAN'IN DEĞİŞİMİ

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi Nagihan Karadere, şimdilerde bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapıyor.

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