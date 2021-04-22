Nagihan Karadere'nin acı kaybı

'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi Nagihan Karadere, şimdilerde bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapıyor.

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