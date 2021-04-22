22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hakan Altun’un ekip arkadaşları hastaneye koştu! Son durumu…

Hakan Altun’un ekip arkadaşları hastaneye koştu! Son durumu…

programının çekimleri öncesi fenalaşan , apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılan Altun’un ekip arkadaşları durumunu öğrenmek için hastaneye koştu. Hastane çıkışı açıklama yapan , “Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları’ ifadelerini kullandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Hakan Altun’un ekip arkadaşları hastaneye koştu! Son durumu…

"" programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı , ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007'de beyin tümörü ameliyatı olan Altun'un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

İYİYİM ANNE

Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Altun'u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

Hastane çıkışı açıklama yapan , 'Programın çekimlerine başlamadan önce biraz kendini kötü hissettiğini söyledi. Yıllar önce de iki tane ciddi ameliyat geçirdi. Biz de önlem olsun diye tutup getirdik buraya şu anda çok iyi bir sorun yok birkaç gün kontrol edecekler. Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları' ifadelerini kullandı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA