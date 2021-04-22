Hakan Altun’un ekip arkadaşları hastaneye koştu! Son durumu…
Şarkılar bizi söyler programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılan Altun’un ekip arkadaşları durumunu öğrenmek için hastaneye koştu. Hastane çıkışı açıklama yapan Hüsnü Şenlendirci, “Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları’ ifadelerini kullandı.
"Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
2007'de beyin tümörü ameliyatı olan Altun'un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.
İYİYİM ANNE
Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.
SON DURUMUNU AÇIKLADI
Altun'u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.
Hastane çıkışı açıklama yapan Hüsnü Şenlendirci, 'Programın çekimlerine başlamadan önce biraz kendini kötü hissettiğini söyledi. Yıllar önce de iki tane ciddi ameliyat geçirdi. Biz de önlem olsun diye tutup getirdik buraya şu anda çok iyi bir sorun yok birkaç gün kontrol edecekler. Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları' ifadelerini kullandı.
2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU
Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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