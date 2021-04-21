Son dakika magazin haberi: Ünlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı

BEYİN TİMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU

Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.



Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.