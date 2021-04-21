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Son dakika magazin haberi: Ünlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı

... Ünlü şarkıcı , televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika magazin haberi: Ünlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı , televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

"SIRTIM AĞRIYOR DOKTORA GİTMEK İSTİYORUM"

Altun'un ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı bildirildi.

BEYİN TİMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU

Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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