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Emel Sayın hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti

Usta sanatçı 'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada gündeme geldi. Çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Sayın, 'öldü' haberlerine isyan etti. Sayın haberi çıkaranlarla ilgili, "Allah akıl sağlığı versin. Ne olur kimseye yapmayın" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Emel Sayın hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti

Sosyal medyada 'ın kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönünde ortaya atıldı. Ünlü sanatçı hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın, iyi olduğunu duyurdu.

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber. Ama niye böyle şeyleri yaptıklarını anlamıyorum. Allah akıl sağlığı versin. Ne olur kimseye yapmayın" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz ay başrolünü oynadığı 'Yalancı Yarim' filmini ekranda gören Sayın, duygusal anlar yaşamıştı. Instagram'dan video paylaşan Emel Sayın, "Sanki ilk defa izliyormuşum gibi seyrettim. Duygulandım. Hepsini çok özledim. Bir tek Metin Akpınar hayatta. Allah ona sağlık ve uzun ömürler versin. Sesini duymak için aradım ama ulaşamadım" açıklamasını yapmıştı.

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