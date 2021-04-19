Emel Sayın hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber. Ama niye böyle şeyleri yaptıklarını anlamıyorum. Allah akıl sağlığı versin. Ne olur kimseye yapmayın" dedi.