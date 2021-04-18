Vefat haberini Mahsun Kırmızıgül duyurdu! Ünlü oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırımızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu. 29 Mayıs 1940 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlkokul (1952), ortaokul ve liseyi (1958) Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)'inde tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir'de yaptı.

Erol Demiröz, 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başlamıştı. 1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol almıştı, onlarca oyunu sahneye koydu. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan "Harun" başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza atmıştı. "Babalar ve Oğullar" adlı televizyon dizisinde rol almıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlenmişti.

Sanat yaşamını İstanbul'da sürdüren Erol Demiröz, 1977 yılında, "Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştı.