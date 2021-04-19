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Ceylan Ertem'in skandal sözlerine soruşturma

’in verdiği konserler sırasında devlet büyükleriyle ilgili çirkin söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Konser sırasında durumdan rahatsız olan bir vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık Ertem hakkında soruşturma başlattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Ceylan Ertem'in skandal sözlerine soruşturma

Şarkıcı 'in bir konserinde söylediği sözler savcılığa taşındı. Şarkıcının 'Kalbim Egede Kaldı' isimli parçayı seslendirirken defalarca devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden rahatsız olan vatandaş, Ertem'i CİMER'e şikayet etti.

ŞARKILARI İNCELENDİ

Şikayetin ardından şarkıcı Ceylan Ertem'in seslendirdiği parçalar incelendi. Video görüntülerinde devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler ve hakaret içerikli suçlamalar tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CİMER'e vatandaş tarafından yapılan şikayetin ardından video tespitleri doğrulanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceylan Ertem hakkında soruşturma başlatıldı.

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