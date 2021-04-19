Ceylan Ertem'in skandal sözlerine soruşturma
Ceylan Ertem’in verdiği konserler sırasında devlet büyükleriyle ilgili çirkin söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Konser sırasında durumdan rahatsız olan bir vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık Ertem hakkında soruşturma başlattı.
Şarkıcı Ceylan Ertem'in bir konserinde söylediği sözler savcılığa taşındı. Şarkıcının 'Kalbim Egede Kaldı' isimli parçayı seslendirirken defalarca devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden rahatsız olan vatandaş, Ertem'i CİMER'e şikayet etti.
ŞARKILARI İNCELENDİ
Şikayetin ardından şarkıcı Ceylan Ertem'in seslendirdiği parçalar incelendi. Video görüntülerinde devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler ve hakaret içerikli suçlamalar tespit edildi.
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