Wilma Elles’e eski eşi Kerem Göğüş’ten şok suçlama! “Çocuklarımı kaçırdı”

"ÇOCUKLARIMA HASRET KALDIM"

Göğüş, çocuklarını görmek için daha önce de Elles'in ikamet ettiği Beşiktaş'taki evine gittiğini ikizlerinin bakıcısının kapıyı açmadığını, polisi arayarak çocuklarını görmek için yardım istediğini ifade etti.