Wilma Elles’e eski eşi Kerem Göğüş’ten şok suçlama! “Çocuklarımı kaçırdı”
Oyuncu Willma Elles’in eski eşi Kerem Göğüş’ten şok bir suçlama geldi. Elles’in açtığı nafaka davasının ardından harekete geçen Göğüş, eski eşinin ikiz çocuklarını kendisiyle görüştürmemek için her yola başvurduğunu söyledi. Göğüş son olarak da ikizleri yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla Elles’ten şikayetçi oldu
Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmadı. Elles, bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ikiz çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş'ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia ederek nafaka bağlanmasını talep etmişti.
ÇOCUKLARINI KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ
Taraflar arasında dava devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı. Göğüş, Elles'in Milat ve Melodi isimli ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ileri sürdü.
"ÇOCUKLARIMA HASRET KALDIM"
Göğüş, çocuklarını görmek için daha önce de Elles'in ikamet ettiği Beşiktaş'taki evine gittiğini ikizlerinin bakıcısının kapıyı açmadığını, polisi arayarak çocuklarını görmek için yardım istediğini ifade etti.
Göğüş, evin kapısının Elles tarafında kilitlendiğini polislerin tutanak altına aldığını belirtti. Göğüş, Elles'in yılın yarısını yurt dışında geçirdiğini bu yüzden çocuklarının sesine bile hasret kaldığını da belirtti.
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