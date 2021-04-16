Öykü Çelik ve İsmail Berhan'ın zor anları
Evlilik hazırlığı yapan Öykü Çelik ile İsmail Berhan geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, havalı bir şekilde trafikte ilerlerken Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil yolda kaldı.
Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çift, havalı bir şekilde trafikte ilerlerken Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil yolda kaldı.
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