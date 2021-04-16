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Öykü Çelik ve İsmail Berhan'ın zor anları

Evlilik hazırlığı yapan ile geçtiğimiz gün 'nda görüntülendi. Çift, havalı bir şekilde trafikte ilerlerken Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil yolda kaldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Öykü Çelik ve İsmail Berhan'ın zor anları

, evlilik hazırlığı yaptığı ile önceki gün 'ndaydı. Çift, havalı bir şekilde trafikte ilerlerken Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil yolda kaldı.

Güzel oyuncu, "Araba durunca bir daha kalkmıyor" derken, sevgilisi iki defa yolda kalan üstü açık klasik otomobilini önce valeye sonra tamirciye teslim etti.

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