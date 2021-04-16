Herkese örnek oldu! Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin yardım elçisi oldu
Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi’nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği NBA yıldızı aşkı Cedi Osman da ABD’den Mardin’e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.
NBA'deki gururumuz Cedi Osman, yardım için mesafe tanımadı… Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin çekimleri için bulunduğu Mardin'de Doğu'daki miniklerin sıkıntılarını yakından gözlemleyen Ebru Şahin, kolları sıvamıştı. Hercai başladığından beri Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren ve projenin gönüllü yardım elçiliğine soyunan güzel oyuncu, aşkına da ilham oldu.
10 BİN KİLOMETREYİ AŞTI
Ebru Şahin sayesinde projenin Doğu'daki miniklere yaptığı yardımları öğrenen Cedi Osman, Cleveland'dan Mardin'e 'yardım üçlüğü' attı… 26 yaşındaki sporcu, sevgilisinin destek verdiği derneğe yüklü miktarda bağış yaptı. Cedi Osman'ın yaptığı bağışla Ramazan ayında Doğu'daki birçok miniğe erzak ve kıyafet yardımı yapılacak. Bu arada uzun süredir projenin destekçisi olan Ebru Şahin'in hayranları da Hercai'nin yıldızı adına aynı projeye bağışlar yaptı.
HERKESE İLHAM OLDU
Bu bağışlar sayesinde hem Doğu'daki yüzlerce miniğin yüzü güldü hem de bazı okullara kütüphaneler yapıldı. Hayranlarından sonra şimdi de aşkı Cedi Osman'a yardım konusunda ilham olan Ebru Şahin, "Güzel yürekli Ebru'nun dev yürekli aşkı Cedi" yorumları yaptırdı.
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