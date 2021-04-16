Herkese örnek oldu! Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin yardım elçisi oldu

10 BİN KİLOMETREYİ AŞTI

Ebru Şahin sayesinde projenin Doğu'daki miniklere yaptığı yardımları öğrenen Cedi Osman, Cleveland'dan Mardin'e 'yardım üçlüğü' attı… 26 yaşındaki sporcu, sevgilisinin destek verdiği derneğe yüklü miktarda bağış yaptı. Cedi Osman'ın yaptığı bağışla Ramazan ayında Doğu'daki birçok miniğe erzak ve kıyafet yardımı yapılacak. Bu arada uzun süredir projenin destekçisi olan Ebru Şahin'in hayranları da Hercai'nin yıldızı adına aynı projeye bağışlar yaptı.