'Peri masalı' bitti! Ebru Gündeş boşanma davası açtı: İhanete uğradım

8 AY HİÇ KONUŞMADILAR

Ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş'in Bodrum Aile Mahkemesi'nde açtığı ve boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD'de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran'ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş'in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara'yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD'ye giderek eşiyle görüştü.

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in 2010 yılındaki evliliği 'peri masalı' olarak lanse edilmişti. Oysa 11 yılın büyük bölümü skandallar, gözaltılar, tutuklamalarla geçti.

TELEFONDA KAVGA ETTİLER

Hürriyet'in haberine göre, Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020'de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD'ye gelmesini istiyordu. Kızı Alara'yı özlemişti. Ancak Gündeş, Zarrab'ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab'ın buna karşılığı ise Gündeş'in iddiasına göre şu sözlerle oldu: "Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git."