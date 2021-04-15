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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı. Çoruh, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şevket Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerine yer verdi.

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