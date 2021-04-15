Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

ARKADAŞLARIMA BİLE POZ VEREMİYORDUM

Lise hayatın nasıldı?

Çok hoş değildi lise hayatım. Hemşirelik okuduğum için okula çok adapte olamadım.

Hemşirelik okumak senin tercihin değil miydi? Ailen mi yönlendirdi?

Evet, ailem beni Türkiye'de yaşayan bir kadınsın ve lise bittiğinde elinde bir meslek olması senin için daha iyi olur diyerek Sağlık Meslek Lisesine yönlendirdi. İyi ki de böyle yapmışlar ama o dört sene benim için kabus gibiydi! Liseyi bitirdikten sonra direkt çalışmaya başladım ve onun verdiği güç ile özgüven gerçekten çok farklı duygular. O dönem okulumun evimden uzak olması da beni çok zorluyordu ve istemediğin bir bölümü okurken dört yılını oraya vermek gerçekten çok yıpratıcıydı. Çok incindim ben!

Hemşirelik dışında yapmaya vakit ayırabildiğin hobilerin var mıydı? Mesleğe modellik yaparak başlamışsın, o süreç nasıl gelişti içinde bulunduğun yoğunluk zamanında?

Modelliğe başlamam liseden sonra oldu. Hemşirelik yaptım sonra üniversitede diyaliz okumaya başladım ve hala kendimle savaş halindeydim sağlık sektöründe olmak istemiyorum ama yapmak zorundayım diye. Artık en sonunda yeter dedim ve üniversiteyi bıraktım. Üç sene kadar hemşirelik yaptım ve bu arada her şeyi yapabiliyorum mesleğe dair onu da söyleyeyim çünkü çok soruluyor. Hep kendime bir şeyler katmak istedim o süreçte kendi isteklerim dahilinde ama hiç vaktim olmuyordu. Sonra bir gün bana instagram'da bir butikten mesaj geldi ve çok aktif kullanmıyordum o dönem sosyal medyayı. Modellik için benimle çekim yapmak istediklerini söylediler ama çok profesyonel anlamda değildi, telefon ile falan çekim yapılıp onların instagram hesaplarında paylaşılıyordu. Bunun öncesinde ben arkadaşlarıma bile poz veremiyorum nasıl modellik yapacağım, kameraya da alışık değilim diye düşünüp duruyordum ve utanıyordum. Sonrasında ne kaybederim diyerek çekime gittim ve çok güzel geçti. Bu deneyimin ardından bana Vakkorama'dan teklif geldi ve çekim gerçekleştirdik. Buradan sonra her şey daha da çok hızlandı ve bir sürü tanınmış dergiyle çekim yaptım. Mesela diziye başlamadan önce de çok heyecanlanmıştım ve tarih netleştiğinde beynime kan sıçramıştı. Oyuncu koçum da bana kaç yaşına gelirsen gel, istediğin kadar tecrüben olsun, yeni bir işe başladığında o heyecanın hep olacak ve zaten seni işine bağlayan da o heyecanın olacak demişti. Bu konuşma benim kafamı gerçekten açmıştı ve çok iyi geldi.

Reklam işlerin de modellikle eş zamanlı mı oldu? Seni ilk olarak Eti Karam reklamında oynayan kız olarak tanıdık çünkü.

Evet öyle oldu ama aslında ondan önce Atasay reklamında oynamıştım. Atasay reklamıyla Eti Karam'ın yönetmenleri aynıydı dolayısıyla o süreçte o şekilde gelişti. Bir de ben hiçbir ajansa bağlı çalışmadım o süreçte ve modellik yaparken de bir ajansa bağlı değildim. İnsanlar benden hep tavsiye istiyorlar ve soruyorlar ama maalesef benim önerebileceğim bir yol yok çünkü çok tesadüfi bir şekilde gelişti işlerim ajanslara bağlı olmadan.