Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin’in velayet davasında flaş gelişme

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili eski partnerine dava açmıştı.

Akkaya'nın, çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların kaldırılmasını talep etmişti.

Dün görülen duruşmada Akkaya'nın bir aile dostu dinlendi. Tanık, Akkaya'yı yıllardır tanıdığını, kızı Ayşe ile görüştüklerini, Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını internette gördüğünü ve Akkaya'nın bu fotoğrafları ticari amaçlı kullandığını düşünmediğini dile getirdi.

Tanık, Ayşe'nin de bunları idrak edip konuşabilecek durumda olduğunu ve kendisinden hiç şikayet duymadığını ekledi.