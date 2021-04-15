Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu: 40 kişi üzerimize saldırdı

Sonrasında arkamda bir arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi üzerimize geldi. Bodrum'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi, onları da dövdüler. Yaralama olayı da şu şekilde oldu. Arbede çıkıyor, arbede de silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor.