Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu: 40 kişi üzerimize saldırdı
Bodrum'da düzenlenen TOSFED Rallisi Kupa töreninde silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşan Üstündağ, "40 kişi üzerimize geldi. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar" dedi.
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde silahlı kavgaya karışmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu: "40 kişi üzerimize geldi. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar" İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu...
Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:
'SİZ DE OLUN' DEDİLER!
"Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. Beni Ralli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler. Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi.
"BİR ANDA 40 KİŞİ ÜZERİMİZE GELDİ"
Ben de çevremdekilere durumu sordum. Cevap alamadım. Sonrasında bana kaza olduğunu söylediler. Fakat ambulans yoktu. Ben de; 'böyle bir yarışma yapıyorsunuz; ambulans yok. Bunu her yerde paylaşacağım' dedim.
Sonrasında arkamda bir arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi üzerimize geldi. Bodrum'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi, onları da dövdüler. Yaralama olayı da şu şekilde oldu. Arbede çıkıyor, arbede de silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor.
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