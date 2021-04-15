Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları göründü! İşte Lalin
Kenan İmirzalıoğlu ve Sİnem Kobal'ın kızları, ilk kez görüntülendi. 6 ay önce dünyaya gelen Lalin, Tarabya'da annesini kucağunda Boğaz'ı seyrederken görüntülendi. Sevimli Lalin'in annesine olan benzerliği görenleri şaşırttı.
2016'da hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu, geçtiğimiz Ekim ayında dünyaya gelen kızlarıyla perçinlendi.
Babasının "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" dediği Lalin, merak ediliyordu.
Gözde çift, dün kızlarını alıp Tarabya'da arkadaşlarının demirli teknesinde güzel havanın keyfini çıkardı.
Bir ara minik kızını alıp arkadaşına ait teknenin güvertesine çıkan Sinem Kobal, Lalin'e martıları ve denizi gösterdi.
ANNESİNİN KOPYASI
Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle etrafı seyreden Lalin, güzel oyuncunun kopyası gibiydi.
Daha sonra tekneden inip Emirgan'daki evlerinin yolunu tutan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sergiledikleri mutlu halleriyle bir kez daha "Maşallah" dedirtti.
33 yaşındaki oyuncu, kendisine tıpatıp benzeyen kızına denizi ve martıları gösterdi. Kobal, Lalin'i öpüp koklamaya doyamadı.
EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
Sinem Kobal, kızını ana kucağında taşırken çiftin aşk dolu halleri de objektiflere işte böyle yansıdı.
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