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Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? Ragıp Savaş'ın vedası...

Dündar Bey ne zaman öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik veda yaşanıyor. Tarihte Dündar Bey ve 'in arasında yaşanan gerilim herkes tarafından biliniyor. İzleyiciler bu bağlamda tarihte yaşanan olayları araştırmaya başladı. İşte, Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? 'ın vedası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? Ragıp Savaş'ın vedası...

Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi 54. bölümünde yine nefes kesecek sahnelerle izleyicilerini ağırlıyor. Dündar Bey'in tarafından yakalanarak sorgulanması üzerine tarihte yer alan bilgiler merak konusu olmaya başladı. İşte, Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? 'ın vedası...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan 'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.

İşte ölümüne dair bilgiler;

, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine 'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.

Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, - Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti.

ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLDÜ?

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış.

Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini bilinmektedir.

Ayrıca sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

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