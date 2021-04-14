Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi 54. bölümünde yine nefes kesecek sahnelerle izleyicilerini ağırlıyor. Dündar Bey'in Osman Bey tarafından yakalanarak sorgulanması üzerine tarihte yer alan bilgiler merak konusu olmaya başladı. İşte, Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey diziden ayrılıyor mu? Ragıp Savaş'ın vedası...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.