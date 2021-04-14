Müge Anlı artık Instagram’da! Canlı yayında duyurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya adım attı. "Müge Anlı Official" adıyla Instagram’da hesap açtığını duyuran Anlı’yı kısa sürede 300 binden fazla kişi takibe aldı.
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönülleri fetheden Müge Anlı, sosyal medyada hesap açtı.
Canlı yayında "Müge Anlı Official" adıyla Instagram hesabı açtığını duyuran Anlı, kısa sürede 300 binden fazla kişi tarafından takibe alındı.
Kendisini takip eden herkesi takip ederek beğenmek istediğini belirten Müge Anlı, programda yaşanan olaylara da yer vereceğini açıkladı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagram'da @mugeanliofficial tek ve gerçek sayfasıdır... Takip edin " paylaşımı ile olayı duyurdu.
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