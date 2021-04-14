14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Müge Anlı artık Instagram’da! Canlı yayında duyurdu

Müge Anlı artık Instagram’da! Canlı yayında duyurdu

ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya adım attı. "" adıyla Instagram’da hesap açtığını duyuran Anlı’yı kısa sürede 300 binden fazla kişi takibe aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Müge Anlı artık Instagram’da! Canlı yayında duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla gönülleri fetheden Müge Anlı, sosyal medyada hesap açtı.

Canlı yayında "Müge Anlı Official" adıyla Instagram hesabı açtığını duyuran Anlı, kısa sürede 300 binden fazla kişi tarafından takibe alındı.

Kendisini takip eden herkesi takip ederek beğenmek istediğini belirten Müge Anlı, programda yaşanan olaylara da yer vereceğini açıkladı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagram'da @mugeanliofficial tek ve gerçek sayfasıdır... Takip edin " paylaşımı ile olayı duyurdu.

CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Nisan Çarşamba CANLI İZLE: MÜGE ANLI 14 NİSAN ÇARŞAMBA
Günler sonra acı haber geldi! Eşi sinir krizi geçirdi GÜNLER SONRA ACI HABER GELDİ! EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA