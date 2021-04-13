Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Kafeteryada araçların listesini yapan Karya Otomobil Sporları Derneği Başkanı Atıl Atılgan'a yönelen Üstündağ, "Sen ne iş yapıyorsun burada benim kardeşim nerede" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine başka bir yetkili navigasyon sisteminden aracın ve tanıdığı kişinin iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

