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Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

'nın ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta giden oyuncu , güvenlik görevlileriyle kavga etti. 2 kişinin darp edildiği 1 kişinin ise silahla yaralandığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Bodrum'da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söyledi.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Kafeteryada araçların listesini yapan Karya Otomobil Sporları Derneği Başkanı Atıl Atılgan'a yönelen Üstündağ, "Sen ne iş yapıyorsun burada benim kardeşim nerede" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine başka bir yetkili navigasyon sisteminden aracın ve tanıdığı kişinin iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Tekrar kafeteryaya dönen Üstündağ bu sefer kadınların çocukların yanında küfretmeye başladı. Dışarı çıkan Üstündağ daha sonra telefonla birilerini arayarak bulunduğu yere çağırdı. Yaklaşık 15 dakika sonra zırhlı bir lüks otomobille alana gelen 4 kişi üzerlerindeki montları çıkararak kafeteryaya yöneldi, kapıyı tutan vatandaşlara vura vura Atılgan'a ulaştı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

2 kişi Başkan Atılgan'ı öldüresiye dövmeye başladı. Diğer 2 kişi ise yaklaşanlara saldırdı. Tepkilerin büyümesinin ardından 4 kişi lüks araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ardından Mustafa Üstündağ da 3 koruma eşliğinde arabaya binerken görevlilerden birinin 'polis çağırdık bir yere gidemezsiniz' sözü üzerine Üstündağ ve yanındakiler geri dönerek başka bir yetkiliyi daha darp etmeye başladı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Mustafa Üstündağ ve yanında bulunan adamlar araçlarına binip gittikleri esnada otopark kapısını kapatan görevliler otoparkın önüne araba çekerek gitmelerine engel olmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca polis bekleyen vatandaşlar ile Mustafa Üstündağ arasında tekrar sözlü tartışma başladı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

Üstündağ'ın arabasından inen 1 kişi belinden çıkardığı silahı sıkmaya başladı. Silahtan çıkan kurşun ise kendi adamlarına isabet etti. Polis ekiplerinin gelmesiyle Mustafa Üstündağ ve 4 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Mustafa Üstündağ ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 kişi ön kapıdan alınırken, Mustafa Üstündağ arka kapıdan adliyeye sokuldu. Güvenlik nedeniyle arka kapıdan içeri alınan Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet gözler önüne serildi

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Otoparkta bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye çekilen kavga anları ise dehşete düşürdü. Kavgada yaşanan darp anları ve silahlı yaralama anları olayın boyutunu gözler önüne serdi.

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