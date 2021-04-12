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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan Ramazan yardımı! 1000 aileye...

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan ve , yaptıkları yardımla bir kez daha gönülleri fethetti. ayını es geçmeyen Kobal, ihtiyacı olan bin aile için yardım paketi hazırlattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan Ramazan yardımı! 1000 aileye...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları yardımlarla yine gönülleri fethetti.

Daha önce kızları Lalin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım eden Sinem Kobal, ayını da es geçmedi.

Güzel oyuncu, Ramazan ayında yardıma muhtaç bin aileye erzak yardımı yapmak için kolları sıvadı.

Yakın çevresine de çağrıda bulunan Kobal, ihtiyacı olan insanlara daha rahat ulaşabilmek için 3 kişilik ekip kurdu.

İMİRZALIOĞLU'NDAN EŞİNE TAM DESTEK

Kobal'ın yaptığı yardımın gizli kalması içinde titizlikle çalıştığı öğrenilirken Kenan İmirzalıoğlu'da eşine tam destek verdiği öğrenildi.

5 buçuk aylık kızlarıyla evliliklerini taçlandıran ikili, bir kez daha gönülleri fethetti.

BU İLK DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda da birçok aileye erzak dağıtımı yapan ünlü çift, 'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulunarak takdir toplamıştı.

FİDAN DİKMİŞLERDİ

Ünlü çiftin hayran kitlesi de tıpkı onlar gibi sosyal projelere duyarlılığıyla biliniyor.

İmirzalıoğlu ve Kobal'ın sevenleri, geçtiğimiz aylarda minik Lalin için fidan diktirip doğaya nefes aldırarak örnek bir kampanyaya imza atmışlardı.

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