Ünlü oyuncu Kubilay Aka uyurken fotoğrafını çeken eski sevgilisi Beyza Güneş'i tehdit edince hapsi istendi
Son dakika haberine göre; Kubilay Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka’nın da hapsi isteniyor.
Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında sular durulmuyor.
Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.
KARŞILIKLI DAVA AÇILDI
SAVCILIK yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi.
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