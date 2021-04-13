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Ünlü oyuncu Kubilay Aka uyurken fotoğrafını çeken eski sevgilisi Beyza Güneş'i tehdit edince hapsi istendi

Son dakika haberine göre; ’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka’nın da hapsi isteniyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka uyurken fotoğrafını çeken eski sevgilisi Beyza Güneş'i tehdit edince hapsi istendi

ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı arasında sular durulmuyor.

Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.



KARŞILIKLI DAVA AÇILDI
SAVCILIK yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi.

Güneş'in ise Kubilay Aka'nın, haberi olmadan uyurken çektiği fotoğrafını paylaşarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 8 yıl hapsi istendi.

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