Mehmet Erdem uçağı birbirine kattı! Hosteslere saldırdı
Şarkıcı Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. Yolculara zor anlar yaşatan Erdem, hosteslere saldırdı. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen şarkıcı daha sonra sözlü sataşmalara devam etti.
MAGAZİN Takvim
Seslendirdiği şarkıları ve tarzı ile milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Erdem, sanatına yakışmayacak bir durum yaşamış.
Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi ile İstanbul'dan, ABD'nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş sırasında alkolü fazla kaçırınca olay çıkartmış.
İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem, uçuş sırasında yerinden kalkıp, kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahale de bulunmuş. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etmiş.
Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşamış.
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