Kıvanç Tatlıtuğ'un aksesuar seçimi dudak uçuklattı! Hollywood yıldızlarının izinden gitti

STARLARIN FAVORİSİ

Bugüne kadar kullandıkları birçok takının da kişiye özel olmasına dikkat eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni aksesuarları için de 250 bin TL ödeyecekleri iddia edildi. Bu arada tasarımlarıyla bir dünya markası haline gelen Sevan Bıçakcı'nın müdavimleri arasında Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Katie Holmes ve Scarlett Johansson gibi Hollywood starları bulunuyor. Yılda 400 ile 500 eser ortaya çıkaran Sevan Bıçakçı'nın takıları, 8 bin dolardan başlayıp çok daha pahalı fiyatlara kadar çıkıyor.