Kıvanç Tatlıtuğ'un aksesuar seçimi dudak uçuklattı! Hollywood yıldızlarının izinden gitti
Yazları Bodrum'da kışları ise İstanbul'daki evinde geçiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aksesuar seçiminde de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Tatlıtuğ, dünyaca ünlü tasarımcı Sevan Bıçakçı'ya eşi ve kendisi için aksesuar yaptırıyor.
Her projesinden hatırı sayılır bir gelir elde eden Kıvanç Tatlıtuğ, sahip oldukları lüksleriyle de kaliteli yaşamın hakkını veriyor. Yaz aylarını teknesi ve Bodrum'daki evinde geçiren, kışları ise Kemer Country'deki kütük evinde kalan Tatlıtuğ, tarzında da dünyaca ünlü yıldızlarla yarışıyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün stil danışmanı eşi Başak Dizer'le dünyaca ünlü mücevher tasarımcımız Sevan Bıçakçı'nın Kapalıçarşı'daki dükkanına gitti. Mağazadaki tasarımlarının her birine hayran kalan ünlü çift, kendileri için özel aksesuar siparişleri verdi.
STARLARIN FAVORİSİ
Bugüne kadar kullandıkları birçok takının da kişiye özel olmasına dikkat eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni aksesuarları için de 250 bin TL ödeyecekleri iddia edildi. Bu arada tasarımlarıyla bir dünya markası haline gelen Sevan Bıçakcı'nın müdavimleri arasında Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Katie Holmes ve Scarlett Johansson gibi Hollywood starları bulunuyor. Yılda 400 ile 500 eser ortaya çıkaran Sevan Bıçakçı'nın takıları, 8 bin dolardan başlayıp çok daha pahalı fiyatlara kadar çıkıyor.
ADANALI KIVANÇ
Kıvanç Tatlıtuğ, Sevan Bıçakçı'nın dükkanındaki 250 bin TL'lik alışverişinin ardından Adanalı yanını konuşturdu. Yakışıklı oyuncu, eşi Başak Dizer'le soluğu Çemberlitaş'taki salaş bir kebapçıda aldı.
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