Nadide Sultan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasını etkilemeye devam ederken bir sanatçıdan daha kötü haber geldi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Şarkıcı Nadide Sultan'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Nadide Sultan Yonat, "Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.