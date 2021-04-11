Yine ön planda! Prens Philip'in vefatında bile Meghan Markle merak edildi!
İngiltere Prens Philip'in yasını tutarken, Kraliyet Ailesi'nde çatlağa neden olan Meghan Markle yine ön plana çıktı. Eşi Prens Harry’nin Saray ile tüm bağlantısını koparan Meghan’ın cenazeye katılıp katılmayacağı internette en çok aranan detaylardan biri oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth'in 74 yıllık eşi Edinburg Dükü Prens Philip, önceki gün 99 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere, 8 günlük yas ilan etti. Bu süreç boyunca tüm devlet işlemleri duracak. Asıl önemlisi başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere bütün Kraliyet Ailesi üyeleri, sadece siyah giyinecek. TV'lerdeki komedi programları ertelenecek ve radyolarda sadece kasvetli müzik çalınacak.
Buckingham Sarayı, koronavirüs nedeniyle Prens Philip anısına çiçek bırakılmamasını istedi. Cenaze töreninin haftaya cumartesi günü yapılacağı ilan edildi. Covid kuralları gereği cenazeye şimdilik ismi açıklanmayan sadece 30 kişinin katılabileceği bildirildi. Prens Philip'in vefat haberinin ardından en çok merak edilenlerden biri ise Amerika'da olan Prens Harry ile Meghan Markle'ın cenazeye katılıp katılmayacağı oldu.
TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR
Prens Harry ve Markle'ın kurdukları hayır kurumu Archewell'in internet sitesinden yayınladıkları mesajında "Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" denildi. Bir süre önce eşi uğruna Saray'la bağlarını koparan Prens Harry'nin, ABD'den cenaze için İngiltere'ye geleceği ancak hamile eşi Meghan'ın törene gitmeyeceği ifade edildi. Bu arada, dünya genelinde kraliyet aileleri, eski ve görevdeki devlet ve hükümet başkanları, Prens'in ardından İngiltere'ye taziye mesajları gönderdi.
YÜREK BURKAN RASTLANTI
Buckingham Sarayı, taziye için gelenlerin sarayın önüne toplanmaması gerektiğini açıkladı. Bunun için sarayın önüne bariyerler yerleştirildi. İngilizler, uyarılara rağmen Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ne akın edip çiçek bıraktı. Prens Philip'in annesi Prenses Prenses Alice'in 19. yüzyılda dünyaya geldiği Windsor Kalesi'nde vefat etmesi de son derece trajik bir rastlantıydı. 4 çocuk, 8 torun ve 10 torun çocuğu bulunan Prens, Temmuz ayında 100'üncü yaşını kutlayacaktı.
IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI
Prens Harry ile Oprah Winfrey'ye röportaj veren Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ne yönelttiği ırkçılık suçlamasıyla olay yarattı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, "Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı. Oğlumuz Archie'ye bu kaygılardan dolayı prens unvanı verilmedi" dedi.
FİLM GİBİ HAYAT
1921'DE Yunan Prensi olarak doğdu.
Baba tarafı Yunan, Danimarka, Rus ve Prusya kökenlerine, anne tarafı ise İngiltere hükümdarı Kraliçe Viktorya'ya dayanıyor.
Yunan ordusu Anadolu'da bozguna uğrayınca ailesi sürgün edildi.
Bebekken bir İngiliz gemisindeki meyve kasasında gizlice Fransa'ya gönderildi.
Eğitimine Fransa'da başlayan Prens Philip, İngiltere'ye geldi.
O dönem, şizofreni teşhisi konulan annesi bir akıl hastanesine kaldırıldı.
Eğitimine Almanya, İngiltere ve İskoçya'da devam etti. İngiliz Donanması'na katıldı.
1942'ye kadar Kraliyet Donanması'ndaki en genç yüzbaşılarından biri oldu.
Genç Prenses Elizabeth mektuplaşmaya başladı. Prens, birkaç defa Kraliyet Ailesi'yle kalması için saraya davet edildi.
1946'da, Kral George'dan Prenses Elizabeth ile evlenmek için izin istedi.
Nişandan önce Yunan unvanından feragat edip İngiliz vatandaşı oldu. Prens Philip, annesinin İngiliz soyadı olan Mountbatten'ı aldı.
1947'de, Kraliçe olacak Prenses Elizabeth ile evlendi. Donanmaya veda etti.
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