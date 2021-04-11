Yine ön planda! Prens Philip'in vefatında bile Meghan Markle merak edildi!

IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

Prens Harry ile Oprah Winfrey'ye röportaj veren Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ne yönelttiği ırkçılık suçlamasıyla olay yarattı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, "Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı. Oğlumuz Archie'ye bu kaygılardan dolayı prens unvanı verilmedi" dedi.

FİLM GİBİ HAYAT

1921'DE Yunan Prensi olarak doğdu.

Baba tarafı Yunan, Danimarka, Rus ve Prusya kökenlerine, anne tarafı ise İngiltere hükümdarı Kraliçe Viktorya'ya dayanıyor.

Yunan ordusu Anadolu'da bozguna uğrayınca ailesi sürgün edildi.

Bebekken bir İngiliz gemisindeki meyve kasasında gizlice Fransa'ya gönderildi.

Eğitimine Fransa'da başlayan Prens Philip, İngiltere'ye geldi.