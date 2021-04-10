Murat Boz koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu…
Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. 4 gündür karantinada olduğunu belirten Boz, “Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin.” dedi.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
4 gündür karantinada olduğunu açıklayan Boz, "Koronavirüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.