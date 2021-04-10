Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

DUA İSTEMİŞTİ

Uzun süredir kanserle mücadele eden Mehtap Ar'ın 8 Ocak'ta hastaneye yatırıldığını beliren Müjde Ar, sevenlerinden dua istemişti. Ar kardeşi için yaptığı açıklamada, "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. Beş gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık bir gün odasında kalabildi. Beyne pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik... Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" demişti.