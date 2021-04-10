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Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

’ın kardeşi , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Ar, 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

13 yıl önce rahim ağzı kanseri tedavisi gören ve hastalığı yenen , 2,5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılan Mehtap Ar'dan kötü haber geldi. Ünlü sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehtap Ar, 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer kanseri olan ünlü oyuncunun ablası , 4 aydır günlerinin büyük bir bölümünü hastanede geçiriyordu.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel'in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş."

DUA İSTEMİŞTİ

Uzun süredir kanserle mücadele eden Mehtap Ar'ın 8 Ocak'ta hastaneye yatırıldığını beliren Müjde Ar, sevenlerinden dua istemişti. Ar kardeşi için yaptığı açıklamada, "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. Beş gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık bir gün odasında kalabildi. Beyne pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik... Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" demişti.

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

Doktorların beyne atan pıhtıyı dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" demişti.

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