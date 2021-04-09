Mağdur kadın imajı çizmişti! Elif Ece Uzun her şeyi sineye çekti

İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Elif Ece Uzun, 'Pes' dedirtti! Tuş'un uyuşturucu kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Uzun, iş insanı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun, şöyle demişti: "Bana küfürler etti. Yerde sürükledi, tokat attı." Ünlü mankenin, kadına şiddet olaylarının gündemde olduğu bu dönem yaptığı açıklamalar ise herkesi üzmüştü. İddiaları reddeden Mehmet Tuş da Elif Ece Uzun'un gündeme gelmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüştü.