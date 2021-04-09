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Mağdur kadın imajı çizmişti! Elif Ece Uzun her şeyi sineye çekti

, eşinin uyuşturucu kullandığını belirterek şiddet gördüğünü açıklamıştı. ‘Mağdur kadın’ imajı çizen Elif Ece Uzun, her şeyi sineye çekti! İki çocuk annesi model, eşine döndüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Mağdur kadın imajı çizmişti! Elif Ece Uzun her şeyi sineye çekti

İş insanı ile 1.5 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan , 'Pes' dedirtti! Tuş'un uyuşturucu kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Uzun, iş insanı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun, şöyle demişti: "Bana küfürler etti. Yerde sürükledi, tokat attı." Ünlü mankenin, kadına şiddet olaylarının gündemde olduğu bu dönem yaptığı açıklamalar ise herkesi üzmüştü. İddiaları reddeden Mehmet Tuş da Elif Ece Uzun'un gündeme gelmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüştü.



İkili, birbirleri için demediklerini bırakmamıştı.

SÖZLERİNİ YUTTU!
Son yaşananlar ise Tuş'un sözlerini doğrular gibiydi! Önceki gün modacı 'ın gelinlik defilesiyle podyumlara dönen manken, şunları söyledi: "Son yılım unutmak istediğim olaylarla dolu. 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı koronadan kaybettim. Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaptırdı. Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum."

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