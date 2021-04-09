Hayranlarını ikiye böldü! Hande Yener'in tarzını gören dönüp bir daha baktı
Uzun zamandır magazin dünyasından uzak duran Hande Yener, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. ABD'li yıldız Beyonce'nin reklam yüzü olduğu markaya ait bir eşofmanla görüntülenen ünlü şarkıcı, tarzıyla yine adından söz ettirdi.
Bir süredir magazin gündeminden uzak olan Hande Yener, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere takıldı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken Hande Yener'in, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin reklam yüzü olduğu markaya ait bir eşofman tercih ettiği görüldü.
Ünlü şarkıcı, tarzıyla yine adından söz ettirdi. Hande Yener'in eşofmanı bir kesim tarafından beğenilerek ünlü şarkıcıya çok yakıştırıldı.
Ancak bazı kesimler eşofmanın Hande Yener'e yakışmadığını belirterek yaptıkları yorumlarla şarkıcıyı eleştirdi.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünü şarkıcı ise her şeyi çok özlediğini belirterek samimi açıklamalarda bulundu.
Yener, "Bu dönemde aklıma yeni fikirler geldi ama hiçbir şey net olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yasaklar ve pandemi bitsin yeni şarkılar, yeni projeler gelecek" dedi.
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