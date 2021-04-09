Hayranlarını ikiye böldü! Hande Yener'in tarzını gören dönüp bir daha baktı

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünü şarkıcı ise her şeyi çok özlediğini belirterek samimi açıklamalarda bulundu.

Yener, "Bu dönemde aklıma yeni fikirler geldi ama hiçbir şey net olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yasaklar ve pandemi bitsin yeni şarkılar, yeni projeler gelecek" dedi.