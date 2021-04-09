09 Nisan 2021, Cuma
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Ersin Korkut'un Diyarbakır sözlerine tepki yağdı: Tutuklansın!

Oyuncu , TikTok’ta yayınlanan bir videosunda kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Videoda için ‘başkent’ ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Oyuncuya tepki yağarken ‘tutuklansın’ hashtagi trendlerde bir numaraya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Ersin Korkut'un Diyarbakır sözlerine tepki yağdı: Tutuklansın!

Oyuncu 'un ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Şahsın sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı şahsın yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu.

Açılan başlık kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Başlık altında konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı.

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