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Türk müziğinin acı kaybı! Usta sanatçı Zeki Çetin hayatını kaybetti

Usta sanatçı ’den acı haber geldi. Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden biri olan Çetin, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve ardından yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Türk müziğinin acı kaybı! Usta sanatçı Zeki Çetin hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan nedeniyle hayatını kaybetti.

Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen usta sanatçıdan acı haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Onur Akay, Zeki Çetin'in koronavirüse yakalandığını, 'Bülent Ersoy'un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum' sözleri ile duyurmuştu.

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

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