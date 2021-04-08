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Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay kuyumcuya girdi! Evlilik iddiaları gündem oldu

Koronavirüsü kısa bir süre önce atlatan ile , 'te bir kuyumcuya girince dedikodu kazanı yine kaynadı. İkili için "Evlilik yakın mı?" iddiası yine gündeme geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay kuyumcuya girdi! Evlilik iddiaları gündem oldu

Kısa süre önce Covid-19'u yenen İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisi Edwina Sponza ile 'te görüntülendi. Gözde çift, kısa bir yürüyüşün ardından Bebek'te güzel havanın tadını çıkardı. Sakallarını uzatan İbo, hastalığı tamamen atlatıp eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Daha sonra yürüyüşe devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, bir kuyumcuya girdi. Haklarında sürekli evlilik dedikoduları çıkan ikilinin, kuyumcuda uzun süre kalması bir kez daha "Düğüne hazırlık mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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