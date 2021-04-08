Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay kuyumcuya girdi! Evlilik iddiaları gündem oldu

Daha sonra yürüyüşe devam eden Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, bir kuyumcuya girdi. Haklarında sürekli evlilik dedikoduları çıkan ikilinin, kuyumcuda uzun süre kalması bir kez daha "Düğüne hazırlık mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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