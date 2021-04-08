Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay kuyumcuya girdi! Evlilik iddiaları gündem oldu
Koronavirüsü kısa bir süre önce atlatan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, Bebek'te bir kuyumcuya girince dedikodu kazanı yine kaynadı. İkili için "Evlilik yakın mı?" iddiası yine gündeme geldi.
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Kısa süre önce Covid-19'u yenen İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisi Edwina Sponza ile Bebek'te görüntülendi. Gözde çift, kısa bir yürüyüşün ardından Bebek'te güzel havanın tadını çıkardı. Sakallarını uzatan İbo, hastalığı tamamen atlatıp eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.