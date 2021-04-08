Kerem Bürsin'in açıklamaları başına bela oldu: Haddini bil Kerem!

HATASINI KABUL ETTİ

Kerem Bürsin, aslında ne demek istediğini ise şöyle açıkladı: "Son bir yıldır bir pandemi sürecindeyiz. Ve bunu önleyip riski azaltacak tek bir şey var; o da maske takmak. Eğer ki sosyalleşeceksek ve kafeye gideceksek maske takmamız sorumluluk almak, virüsün riskini azaltmak demek. Setlerde maalesef oyuncular, maske takamıyor. Her gün test oluyoruz, birçok önlem alınıyor ama ona rağmen setimizde bu hafta 5 pozitif vaka çıktı. Yarın öbür gün ben de Hande de pozitif olabilir. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama yine söylüyorum lütfen maskelerimizi takalım."