Sosyetik güzel Derin Mermerci deve kuşundan yapılan çantasıyla tepki çekti

Her zamanki gibi tarzıyla dikkat çeken sosyetik güzelin elinde PETA başta olmak üzere birçok hayvan sever kuruluşun tepki gösterdiği Hermes Birkin marka çanta vardı.

Sosyetik güzelin, fiyatı yaklaşık 250 bin TL olan Hermes Birkin, birçok deve kuşunun vahşice öldürülmesiyle elde edilmişti. Bu model çantaların nasıl elde edildiğine dair görüntüler 2015 yılında PETA tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Çanta için deve kuşlarının canlı canlı boğazlarının kesildiğine dair görüntüler, büyük tepki çekmişti.