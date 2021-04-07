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Usta oyuncu Muharrem Erdemir hayatını kaybetti! Muharrem Erdemir kimdir?

Son dakika haberine göre; Usta oyuncu 'den acı haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Usta oyuncu Muharrem Erdemir hayatını kaybetti! Muharrem Erdemir kimdir?

Usta sanatçının kızı , "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', '' ve '' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

1964 yılında Sivasta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı.

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