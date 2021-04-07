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Sosyetik Hande Demir'e yorum bombardımanı: 'Tektaş değil göktaşı'

Sosyetik güzel , tektaşıyla gündeme bomba gibi düştü. 'Tektaş değil göktaşı' yorumu alan tektaşın en az 10 karat olduğu fiyatının ise 350 bin dolar yani 2 milyon 850 bin TL iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Sosyetik Hande Demir'e yorum bombardımanı: 'Tektaş değil göktaşı'

Kadınların pırlanta tutkusu, bir kez daha dün sosyal medyada kendisini gösterdi. Yeni kestirdiği saçlarıyla Instagram'da paylaşım yapan Hande Demir'in yüzüğü, olay yarattı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu'nun kızı olan sosyetik güzel, bir süre önce üç çocuğunun babası Erdinç Acar'la yollarını ayırmıştı. Özel hayatı kadar Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşulan Hande Demir'in bu kez pırlantası, dillere düştü.

Gözler, Instagram profilinde kısacık kestirdiği saçlarını gösterdiği videosunu paylaşan sosyetik güzelin yüzüğündeydi. Özellikle kadınlar Hande Demir'e "Yüzük de ben buradayım diyor" mesajları gönderdi. Sosyetik güzelin, göz kamaştıran yüzüğünün ise en az 10 karat olduğu ve fiyatının da yine en az 350 bin dolar olduğu öğrenildi.

HAVALARI SÖNDÜ
Yani parmağında yaklaşık 3 milyon TL'lik bir pırlanta taşıyan Hande Demir, "Tektaş değil göktaşıyla dolaşıyor" esprileri yaptırdı. Bu arada Demir, olay yaratan tektaşıyla sürekli pırlantasını gözlere sokan Demet Akalın gibi birçok ünlü simanın da havasını söndürmüş oldu!..

REKOR HALA SİBEL'DE
Bizim ünlüler arasında en pahalı ve büyük pırlanta tektaşa sahip olan isim 13 karatlık yüzüğüyle Sibel Can…

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