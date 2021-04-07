Kemal Gülman ile Feryal Gülman tablo savaşına tutuştu! Sadece 2 tanesi 32 milyon TL
Boşanma davaları devam eden Kemal Gülman ile Feryal Gülman tablo savaşına tutuştu. 23 tablonun satılmaması için herkese mektup yazan Kemal Bey'e Feryal Hanım'dan 'Kendi çirkinliğinde boğulsun' yanıtı geldi.
2013 yılından beri boşanmaya çalışan Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki savaş bitmek bilmiyor…
İkili, Bebek'teki yalılarından sonra bu sefer de tablo krizinden dolayı karşı karşıya geldiler.
Aralarında; Osman Hamdi'nin 'Çiçek Yerleştiren Kız' tablosundan, Mahmut Cuda'nın 'Natürmont' tablosuna kadar onlarca tablonun bulunduğu yalıdaki eserlerle ilgili hukuki süreci başlatan Kemal Gülman, avukatı aracılığıyla tabloların iadesi için başvuruda bulundu.
Kemal Bey, tıpkı bundan yedi sene önce olduğu gibi yurtiçi ve yurtdışında bulunan 20'ye yakın müzayede evi ile koleksiyonere mektup gönderip eser satışlarının önüne geçmek istedi.
Bu bilgilendirme mesajının tam 7 senedir belirli aralıklarla insanlara gönderildiğini söyleyen Feryal Gülman, şöyle konuştu:
"Önceki gün oğlumu askere yolladım, çok şükür. Bizim bu çamur, çirkin dünyadan çok farklı bir hayatımız var. Artık kendi çirkinliklerinde boğulsunlar."