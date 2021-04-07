Kemal Gülman ile Feryal Gülman tablo savaşına tutuştu! Sadece 2 tanesi 32 milyon TL

SADECE İKİSİ 32 MİLYON TL

Toplam 23 adet tablo için hukuk savaşına giren Kemal Gülman, sadece iki tablonun fiyatının da 4 milyon dolar yani yaklaşık 32 milyon 500 TL olduğunu iddia ediyor.

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