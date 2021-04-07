07 Nisan 2021, Çarşamba
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Kemal Gülman ile Feryal Gülman tablo savaşına tutuştu! Sadece 2 tanesi 32 milyon TL

Boşanma davaları devam eden ile tablo savaşına tutuştu. 23 tablonun satılmaması için herkese mektup yazan 'e Feryal Hanım'dan 'Kendi çirkinliğinde boğulsun' yanıtı geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Kemal Gülman ile Feryal Gülman tablo savaşına tutuştu! Sadece 2 tanesi 32 milyon TL

2013 yılından beri boşanmaya çalışan ile arasındaki savaş bitmek bilmiyor…

İkili, 'teki yalılarından sonra bu sefer de tablo krizinden dolayı karşı karşıya geldiler.

Aralarında; 'nin 'Çiçek Yerleştiren Kız' tablosundan, 'nın 'Natürmont' tablosuna kadar onlarca tablonun bulunduğu yalıdaki eserlerle ilgili hukuki süreci başlatan Kemal Gülman, avukatı aracılığıyla tabloların iadesi için başvuruda bulundu.

, tıpkı bundan yedi sene önce olduğu gibi yurtiçi ve yurtdışında bulunan 20'ye yakın müzayede evi ile koleksiyonere mektup gönderip eser satışlarının önüne geçmek istedi.

Bu bilgilendirme mesajının tam 7 senedir belirli aralıklarla insanlara gönderildiğini söyleyen Feryal Gülman, şöyle konuştu:

"Önceki gün oğlumu askere yolladım, çok şükür. Bizim bu çamur, çirkin dünyadan çok farklı bir hayatımız var. Artık kendi çirkinliklerinde boğulsunlar."

SADECE İKİSİ 32 MİLYON TL
Toplam 23 adet tablo için hukuk savaşına giren Kemal Gülman, sadece iki tablonun fiyatının da 4 milyon dolar yani yaklaşık 32 milyon 500 TL olduğunu iddia ediyor.

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