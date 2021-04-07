Arda Turan ve Berkay davası yeniden görüldü! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı 'hakaret' suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in avukatları, 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti. Kararda, "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" kaydedilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme', ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.