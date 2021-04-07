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Arda Turan ve Berkay davası yeniden görüldü! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı

Şarkıcı ’in eşi 'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verilen futbolcu ’ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava tanık ’ın dinlenmesi için ertelendi.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Arda Turan ve Berkay davası yeniden görüldü! Dikkat çeken Burak Yılmaz detayı

Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu ile şarkıcı arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında 'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren . Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın ilk duruşması görüldü. . Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

TURAN'IN AVUKATLARI BOZMA İLAMINA KATILMADIKLARINI SÖYLEDİ
İstinaf Mahkemesinin bozma ilamına karşı savunma yapan tutuksuz sanık Arda Turan'ın avukatları, bozma ilamına katılmadıklarını, tanık olarak dinlenmesine karar verilen 'ın 'da olduğunu ve ligler bittiğinde hazır edeceklerini söyledi.

ARDA TURAN'IN ZORLA GETİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
Bozma ilamına katıldıklarını söyleyen müşteki 'in vekili ise müvekkili ile tanık olarak dinlenecek olan 'i sonraki celse hazır edeceğini söyledi. Vekil beyanında, Arda Turan hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Müşteki Özlem Ada Şahin'in vekiline tanık Onur Ürkmez'i hazır etmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, sanık ile müştekinin duruşmada hazır olmalarına dair ara karardan dönülmesine hükmetti.

Sanık Arda Turan'ın vekillerine tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı 'hakaret' suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in avukatları, 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti. Kararda, "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" kaydedilmişti.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme', ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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